Персонал из вытрезвителя: Подмосковная «Пятёрочка» ужаснула покупателя своей «помоечностью»

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Повальный беспорядок, просрочка и хамство со стороны «пропитых» сотрудников привели женщину в настоящий шок.

Торговые продовольственные сети для нынешнего поколения россиян стали неотъемлемой частью жизни. Практически каждый городской житель России едва ли не ежедневно посещает эти заведения с целью покупки продуктов и товаров первой необходимости. Стоит сказать, что высокая конкуренция и большой ассортимент товаров изрядно выручают граждан в кризис. Однако при этом на качество продукции на полках магазинов, а также уровень обслуживания всё больше льются потоки критики. Одним из брендов, попавших в немилость россиян часто становится популярная сеть эконом-класса «Пятёрочка».

Так, о шокирующем положении дел в заведениях этой сети рассказал житель Сергиева Посада Московской области. Подмосковная «Пятёрочка» ужаснула покупателя своей «помоечностью».

«Цены в одном месте, товар в другом!!!!! Настоящая помойка, просрочки пол магазина, буду покупать и относить в Роспотребнадзор, не поленюсь!!!!»

, - возмущается женщина в критичном посте на портале «Отзовик».

При этом больше нареканий у клиентки на персонал заведения. Кассиров и администраторов здесь, по её словам, набирают из вытрезвителя. Женщины с явно «пропитым» лицами, хамски ведут себя по отношению к посетителям, некоторые из них со следами «кутежа» сидят на кассе.

«За кассой молодая девушка сидит с фингалом, с видом как будто ей все должны, администратор пропитая, ей слово, она 20 в ответ! Примите меры, противно ходить!»

, - требует женщина. К чести «Пятёрочки», представитель сети уже связался с очевидцем сего «беспредела», принёс свои извинения и пообещал разобраться в ситуации.