Эксперимент РЖД: Вагоны «Невского экспресса» запахли апельсинами

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Федеральная пассажирская компания запустила двухмесячный пилотный проект по автоматической ароматизации пассажирских вагонов.

У большинства граждан России поездки на железнодорожном транспорте ассоциируются с неприятными запахами вагонов и мест общего пользования. Кардинально исправить ситуацию взялась Федеральная пассажирская компания (ФПК), дочерняя компания РЖД,

В презентационных материалах указывается, что будет применена самая передовая и инновационная технология по методу холодной диффузии. Распыляемые ароматические вещества полностью растворимы в воздухе, а программируемые устройства поддерживают их постоянную концентрацию.

По заверению ФПК, все используемые ароматы не вызывают аллергической реакции, соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, что подтверждает заключение Управления Роспотребнадзора.

Для ароматизации вагонов будут использоваться преимущественно цитрусовые запахи, туалеты получат аромат свежести и чистоты.

Первыми насладиться нововведением смогут пассажиры «Невского экспресса», в отдельных вагонах этого состава в течение двух месяцев будет проводиться эксперимент. ФПК, на основании опроса пассажиров, намерена провести сравнительный анализ мнений, пассажиров путешествующих в обычных вагонах, и пассажиров путешествующих в «ароматных» вагонах. По результатам определится целесообразность дальнейшего внедрения технологии. И возможно, в скором времени у пассажиров появятся другие ассоциации с поездами – приятное монотонное постукивание колес, в сочетании с ароматом тропических островов.