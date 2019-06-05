Десять платят за одного: Клиенты «МегаФона» раскритиковали последствия отмены роуминга

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Россияне уверяют, что услуги связи подорожали больше, чем на объявленные 3%.

Обещанная отмена внутрироссийского роуминга вслед за всплеском воодушевления вызвала разочарование пользователей. Закон об этом был подписан президентом ещё в конце прошлого года. Именно тогда россияне отметили, что тарифы на услуги мобильной связи стали расти.

Несколько ведущих операторов стали повышать цены, при этом используя различные уловки. По многочисленным свидетельствам, это могло происходить в скрытой форме, такой как упразднение тарифов без абонентской платы, за исключением законодательно введённого «посекундного», при этом подорожали так называемые «пакетные» тарифы.

Получилось, что отмену роуминга россияне компенсировали совместными усилиями, а те, кто старался экономить и платить меньше – в первую очередь. Кроме этого, вернули понятие «междугородние» звонки, которые операторы стараются выводить из пакетов, где мелкий шрифт теперь придётся изучать особо внимательно.

Примечательно, что подорожание услуг связи происходит на фоне общего падения доходов населения, поэтому повышение цен становится особенно заметным. Клиенты «МегаФона» раскритиковали последствия нововведения и уверяют, что стоимость услуг начала расти ещё до принятия законопроекта об отмене роуминга. Объявленные средние по стране цифры подорожания тарифов – около 3%, не сходятся с конкретными данными пользователей, у которых показатели выше.

К тому же, отмену роуминга стали активно пиарить в канун сезона отпусков, чтобы отдыхающие в полной мере могли ощутить преимущества новых правил. Но клиенты «МегаФона» скептически отнеслись к этому, заявляя, что за одного туриста, отправившегося на отдых и пользующегося выгодными расценками, платят десять россиян, которые никуда не поехали.