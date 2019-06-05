Четыре министерства РФ возглавили рейтинг открытости Счетной палаты

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Самым закрытым признано Министерство образования и науки, на сайте ведомства отсутствует информация о его функциях и раздел с открытыми данными. Направленный в его адрес запрос остался без рассмотрения.

Рейтинг был представлен в рамках доклада «Открытость государства в России». Рабочая группа Счетной палаты РФ изучила открытость и доступность данных на сайтах 22 министерств, 50 федеральных служб и агентств. Оценивалась полнота предоставляемой в открытом доступе информации, содержательность и своевременность ответов на запросы.

Лидеры рейтинга среди министерств: Министерство внутренних дел, Министерство финансов, Министерство культуры и Министерство энергетики. Среди федеральных служб и агентств: Ростехнадзор, Федеральная служба судебных приставов, Росавиация, Федеральная таможенная служба.

Исследование показало, что большая часть госорганов придерживается требований прозрачности формально. На сайтах опубликованы устаревшие данные, на свои обращения граждане, в лучшем случае, получают формальную «отписку».

Публикуются огромные массивы информации. Но часто они оказываются малосодержательными, запутанными, со сложной структурой. По мнению экспертов, такая подача информации больше похожа на имитацию открытости.

Свободный доступ к информации государственных органов, позволяет избирателям следить за их деятельностью, расходованием бюджетных средств. Создает новые возможности для расширения бизнеса и общественных проектов. Особенно актуален вопрос открытости в выполнении национальных проектов.