Зато безопасно: В Санкт-Петербурге построенные к ЧМ—2018 станция метро рассыпаются на глазах

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Горожане вспоминают, что станцию строили впопыхах.

Станции, которые ещё год назад жители и гости Санкт-Петербурга называли одними из самых современных в России и Европе, сегодня буквально рассыпаются на глазах. Речь идёт о станциях «Новокрестовская» и «Беговая». Их открыли перед самым началом Чемпионата мира по футболу — 2018, и уже тогда восхищение болельщиков межевало со страхом.

Счётная палата вскоре после завершения строительства подсчитала, что цена всех строительных работ – 34 миллиарда рублей – была завешена на 233 миллиона рублей. При этом во время строительства были выявлены некоторые нарушения, что неудивительно, ведь вместо 4 лет «Метрострой» со всем справился за 2,5, завершая работу впопыхах.

В то же время, иронизируют россияне, построенные к ЧМ—2018 «Новокрестовская» и «Беговая» хотя и рассыпаются, зато безопасные. Напомним, что «современность» им обеспечивал не только дизайн, но и двойные рамки контроля. Собственно, они и остались стоять в фойе с голыми стенами.

Удалось выяснить, что сейчас станции пытаются спасти от полного разрушения. В данный момент, спустя год после введения станций метро в эксплуатацию, им потребовалось «достроиться», несмотря на то, что летом 2018 года они были официально объявлены готовыми. Поэтому стены без плит и другие признаки заброшенного здания позволяют контролировать качество работ.