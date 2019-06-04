Строго 18+? «Яндекс.Такси» без детских кресел теряет клиентов-родителей

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Сервис уже дошел до предоставления грузовых авто, но до сих пор не может обезопасить маленьких пассажиров, жалуется житель Краснодара.

«Яндекс.Такси» без детских кресел теряет клиентов-родителей. О трудностях перевозки малышей рассказал в Twitter житель Краснодара. Мужчина раскрыл правду, как на самом деле краснодарские таксисты популярного сервиса относятся к необходимому в авто оборудованию.

По словам клиента, он однажды пытался вызвать «Яндекс.Такси» в своем городе, но с детским креслом. Идея не увенчалась успехом даже на пятой машине. Если верить рассказу очевидца, окончательно у него «сдали нервы» после грубого вопроса водителя: «А вам какая разница?». В итоге, не состоявшимся пассажирам пришлось воспользоваться собственным автомобилем, чего они явно не планировали.

Как ранее стало известно, «Яндекс.Такси» теперь предоставляет пассажирам возможность вызвать грузовое авто и даже грузчиков вместе с ним. Именно эта новость и возмутила клиента-родителя. Получается, что «Яндекс.Такси» охотнее берется за внедрение новых прибыльных опций, «забивая» на нерешенные проблемы. Или сервис хочет окончательно переформатироваться в такси строго 18+?

Да, грузовые перевозки действительно могут принести «Яндекс.Такси» больше денег. Однако пренебрегать детскими креслами категорически нельзя. Их предназначение – обезопасить малыша во время поездки. В идеале при отсутствии кресла водители вообще не должны реагировать на заказ. Однако они откликаются, приезжают без самой важной детали салона и разочаровывают клиента-родителя.

«Яндекс.Такси» убеждены, что в Краснодаре авто с детским креслом уже давно доступно. Сможет ли недовольный клиент доказать свою правоту менеджеру, неизвестно. Радует, что недоброжелательные отклики не остаются незамеченными сотрудниками «Яндекс.Такси» в соцсетях.