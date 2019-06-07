Москва приглашает горожан и гостей города на международную фотовыставку Magnum Live Lab/19

Сегодня, 09:40

Летняя экспозиция всемирно известного фотоагентства Magnum Photos откроется в Москве 2 июля. Об этом сообщили в столичном Комитете по туризму.

Экспозиция пройдет в рамках второго этапа международного фотопроекта Magnum Live Lab/19. Первый этап прошел в Москве зимой 2019 года. На выставке в парке «Зарядье» 69 работ о Москве и москвичах тогда презентовали фотографы мирового уровня – Нюша Таваколян (Иран), Алекс Майоли (США) и Томас Дворжак (Германия). В этот раз в столицу прибудут мастера уличного фото – Марк Пауэр (Великобритания), Алекс Уэбб (США) и Георгий Пинхасов (Россия/Франция).

«Выставка в музее имени Щусева – культурный проект международного уровня. Фотографы студии Magnum работали в разное время в Токио, Париже, Лондоне. Снимки для экспозиции мэтры будут делать в Москве в режиме реального времени. Приглашаем всех посетить выставку и понаблюдать за всеми стадиями этого захватывающего творческого процесса», – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Организаторами мероприятия выступят Музей архитектуры им. А.В. Щусева, автономная некоммерческая организация «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» и эксперты Magnum Photos. Вход на выставку – бесплатный.