Проблемы с багажом в «Шереметьево» решат к концу июня

Сегодня, 21:04

Компенсировать неудобства в аэропорту решили бесплатной доставкой, водой и бутербродами.

Представитель аэропорта заявил, что в «Шереметьево» сейчас наблюдаются проблемы с выдачей багажа. Он прогнозирует, что ситуация вернётся в норму к концу месяца. 2 июня зафиксировали задержки с выдачей вещей пассажирам – людям пришлось ждать свою поклажу до полутора часов. В тот день проблема была у терминала D, а 31 числа проблемным оказался терминал Е. Также терминал F попал в «грустный» список.

Администрация аэропорта решила компенсировать пассажирам неудобства. Если ожидание длится 25 минут с момента отправки самолёта на стоянку – пассажира ожидают бесплатные бутерброды и вода. Ежели ожидание перевалило за полчаса, а возможности ждать дальше нет, можно оформить заявку и получить бесплатную доставку.

Эта проблема вызвала внимание транспортной прокуратуры, которая приступила к проверке инцидента.

Представитель администрации заявил, что проблемы возникли из-за пика туристического сезона. Это заявление оспорил эксперт Института экономики, сообщив, что пик туризма приходится на июль-август. Ещё он добавил, что аэропорт «Шереметьево» явно не страдает от подобных форс-мажоров, так как во время Чемпионата мира по футболу не было особых проблем, а количество пассажиров было явно больше. В итоге, мнение свелось к технической поломке или банальной нехватки грузчиков.