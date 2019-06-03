«Беспризорное» детство: Голикова посетовала на катастрофическую нехватку мест в яслях

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Родители более 120 тысяч детей из-за этого не имеют возможности выйти на работу.

В понедельник, 3 июня во время проведения итогового заседания Министерства просвещения РФ, вице-премьер Татьяна Голикова посетовала на катастрофическую нехватку мест в яслях.

По данным электронной очереди, «беспризорное» детство грозит свыше 120 тысячам малышей в возрасте от полутора до трех лет. Также возможностью посещать дошкольные учреждения не обладают около 60 тысяч детей от трех до семи лет.

Министр отметила, что за полтора года было введено 120 объектов общей вместительностью до 16 тысяч мест. Однако, по не разглашаемым причинам, 64 из них не получили лицензию на предоставление соответствующих услуг.

Поэтому госпожа Голикова настоятельно рекомендовала Роспотребнадзору, Министерству просвещения и регионам, активно развивающим данное направление, до начала нового учебного года проконтролировать, чтобы лицензии детскими садами были получены.

Такое положение дел вызывает волнение у родителей. Ведь большинство мам, находящихся в декрет по уходу за ребенком, вероятно, планировали выйти на работу, определив свое чадо в детский сад. Но пока не будет полного обеспечения местами, им придется или сидеть дома, себе в убыток, или прибегнуть к услугам няни.