«Свиданка» в наручниках: Роскомнадзор обязал Tinder «сливать» информацию о пользователях полиции

Сегодня, 13:33

Сервису знакомств грозит блокировка в случае отказа и попытки защитить персональные данные.

Стало известно, что Роскомнадзор обязал Tinder «сливать» информацию о пользователях полиции по их запросу. В случае «неправильной» реакции со стороны сервиса, он может быть заблокирован. Попытка защитить персональные данные, по всей видимости, расценивается также как отказ. При этом сам сайт знакомств еще не давал комментариев по этому поводу. Поэтому пока неизвестно, ждет ли судьба Telegram данный сервис.

При этом россиянам, вероятно, не нравится данная перспектива и в соцсетях уже появились язвительные и гневные комментарии о «несвободе слова». Инициатива а-ля «свиданка» в наручниках, собственно, и не могла понравиться жителям РФ. Особенно, если учесть их реакцию на попытку блокировки мессенджера Павла Дурова.

По всей видимости, Роскомнадзор и не совсем понимает, что такое блокировка. Ведь прошлые попытки «уничтожить» Telegram в России чуть не привели к сервисной катастрофе, так как почта и банки буквально остановились из-за блокировок некоторых интернет-ресурсов.