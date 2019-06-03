Обязательный ЕГЭ по русскому языку сдадут сегодня 674 тысячи выпускников

Сегодня, 09:57

За 3,5 часа вчерашние школьники должны выполнить 27 заданий и написать сочинение.

Экзамен по русскому языку является одним из двух обязательных для получения аттестата о среднем образовании. Первый - по математике, выпускники сдали 29 мая. Сегодня 674 тысячи учеников в 5480 населённых пунктах страны начинают сдачу самого массового экзамена.

Помимо общественных наблюдателей и служащих Рособрнадзора, за ходом испытаний будет следить система видеоконтроля, которая должна исключить использование выпускниками смартфонов и других гаджетов, обычно используемых для подсказок. В ходе первого ЕГЭ по математике за подобные нарушения были удалены 140 учеников.

На экзамене по русскому языку ученикам предстоит выполнить не 26 заданий, как в прошлые годы, а 27, поскольку был добавлена пунктуационная проверка текста. Экзаменуемые должны дать на них краткий ответ, а затем написать сочинение на предложенную тему. Для этого, детям отводится 3,5 часа.

Чтобы получить аттестат, требуется получить не менее 24 баллов. Но для подачи документов в ВУЗ нужны минимум 36 баллов. При этом, предусматривается, что максимально за тестовые задания можно набрать 58, а за сочинение 42 балла. В случае неуспеха на сегодняшнем ЕГЭ, можно попытаться исправить ситуацию в следующем году, заново пересдав экзамен.