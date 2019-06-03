Не ..., а подарили? Яндекс.Директ предлагает купить «должность судьи» за 15 тысяч рублей

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Всего три месяца - и любой россиянин «из техникума» может стать вершителем судеб, гласит реклама в сети.

Реклама Яндекс.Директ выдала очень занимательную вещь. Оказывается, в России доступны трехмесячные курсы стоимостью 15 тысяч рублей, которые помогают выучиться на районного судью дистанционно. Для этого абсолютно не нужно высшее образование, сойдет и среднее профессиональное, проще говоря, из техникума. А это уже свидетельствует о будущей некомпетентности, ведь человек со средним профобразованием не может занимать столь высокую должность даже после курсов. Для этого необходимо полноценное обучение в ВУЗе.

Предприимчивые бизнесмены предлагают подарить эти курсы - «купить» должность судьи для кого-то другого. Как говорится, «Не ..., а подарили» место защитника правосудия в госструктурах. Причем эти курсы действительно, судя по рекламе, открывают светлое будущее и способны продвинуть человека по карьерной лестнице.

Сначала права покупали, теперь дистанционное обучение на судью. Что дальше? Место министра или губернатора будут предлагать купить, как жвачку в супермаркете? Вероятно, россияне против того, чтобы такая реклама мозолила глаза и выпускала «вершителей судеб», ничего не смыслящих в юриспруденции. Вероятно, такие учреждения выпускают отнюдь не специалитет. Онлайн-обучение сейчас очень популярно, но стоит понимать, что общаться с такими выпускниками нужно максимально осторожно. Стоит понимать, что диплом госуниверситета и обычная «бумажка» по повышению квалификации - все-таки разные вещи.

Стоит понимать, что предоставляет курсы автономная некоммерческая организация консультационных услуг, что уже подозрительно и не вселяет доверия. На многих сайтах проверки достоверности лицензии данного учреждения также не оказалось.