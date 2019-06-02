Штриховка, шлифовка, подгонка: В салонах «МТС» продают подержанные смартфоны под видом новых - Сеть

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Продавцы тщательно маскируют сколы, царапины, заделывают их маркером под цвет телефона, жалуются пользователи.

Сотовый оператор «МТС» получает все больше критики в свой адрес от абонентов. Пользователи интернета пишут о махинациях с тарифными планами, когда вместо цены, заявленной в пакете услуг, в реальности высчитывается в куда большая сумма. К примеру, один из абонентов пожаловался на неясности с тарифом «Смарт МИНИ». По его словам, вместо 250 рублей оператор уже высчитывает по 300, но предоставляет все те же два гигабайта интернета. Если же предоплата не внесена наперед, то каждый день со счета клиента снимается по 13 рублей. В итоге пользователь за месяц лишился 390 рублей, не пользуясь интернетом и практически не совершая звонков.

«Я бы давно соскочил с этого грабительского тарифа, но у меня все рабочие контакты на мтс», - пожаловался он. Также все чаще появляются жалобы на различие тарифов в регионах. Один из фолловеров возмущен тем, какие «запредельные» цены для абонентов из Забайкальского округа.

Впрочем, мало кого эти открытия удивляли. О подобном написали еще несколько человек, но комментарий одного из юзеров вызвал настоящее негодование. Мужчина рассказал, как он совершал покупки в одном из салонов МТС. В качестве подарка он приобрел смартфон. Однако уже после того, как покупатель распаковал покупки, он заметил, что телефон подержанный, у него обнаружились сколы и царапины, тщательно замаскированные черным маркером под цвет телефона. И когда он в праведном гневе пришел в магазин, чтобы оформить возврат, ему заявили, что рассматривать товар нужно было на кассе, дескать, нет гарантий, что покупатель сам его по пути не поцарапал.

«Сплошной обман, короче», - огорченно резюмировал пользователей и призвал больше ничего не покупать в салонах «МТС».

Другие подписчики выразили намерение переходить на других операторов. «Благо, что теперь есть услуга сохранения номера», - написали они в комментариях. Выход из неприятной ситуации один – пересмотреть тарифную политику и общение с клиентами. Вероятные шлифовка, штриховка и подгонка «б/у» телефонов тоже не добавит никакому оператору очков. Впрочем, даже если абоненты и звонят в службу поддержки, чтобы пожаловаться, им отвечают чаще всего лишь одно – ожидайте.