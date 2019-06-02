И хочется, и колется: Россияне страдают от стресса даже в отпуске – опрос

Сегодня, 16:59

Большинство опрошенных граждан не может совладать с собой из-за организационных моментов.

Опрос показал, что больше половины россиян страдают от стресса даже в отпуске, а именно 54%. Респондентами выступали граждане от 18 до 65 лет, мужчины и женщины. Как правило, стресс настигает отдыхающих в аэропорту. Из всех опрошенных 46% боятся задержки рейса, для 40% стрессовым местом является очереди, 28% переживают о комфорте передвижения, а 20% - боятся опоздать на самолёт. Но даже по прибытию на место назначения беспокойство продолжает тревожить отдыхающих. От параноидальных мыслей о краже багажа страдают 38% респондентов, и всего треть опрошенных не могут забыть о домашних или рабочих проблемах.

Россияне очень ответственно относятся к отдыху, предпочитая спланировать все до мелочей. Из-за этого образуется страх того, что что-то может пойти не по плану, а сам отпуск накроется «медным тазом». Согласно полученным статистическим данным можно прийти к выводу, что гражданам РФ «и хочется, и колется» - правда, желание отдохнуть помогает справиться с любыми стрессами.