Лучше в Крым: Роспотребнадзор отговаривает россиян от поездки в Таиланд из-за опасного заболевания

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В стране зафиксировали эпидемию лихорадки денге из-за начала сезона муссонов.

С началом лета россияне устремились на курорты. Самыми популярными направлениями у граждан РФ остаются Турция и Таиланд. Однако Роспотребнадзор отговаривает россиян от поездки в Таиланд. Как выяснилось, в этой стране зафиксировали вспышку опасного заболевания – лихорадки денге. Этот недуг сопровождается высокой температурой, тошнотой и сыпь. Усугубляется болезнь мигренями и болью в пояснице, а геморрагический вариант лихорадки вызывает обильные внутренние кровотечения из-за коллапса кровеносных сосудов.

Представители Роспотребнадзора отмечают, что вспышка началась из-за муссонов и усилившейся жары в регионе. Тайские власти на данный момент ведут борьбу с комарами и другими переносчиками инфекции, но отдыхающим все равно приходится носить закрытую одежду, покрывать тело репеллентами и инсектицидами, которые отпугивают насекомых. Население обязали ставить в оконных и дверных проемах противомоскитные сетки.

Эксперты отметили, что человек, зараженный вирусом, сам по себе не является переносчиком болезни. Вирус распространяют кровососущие насекомые. Масштабные очаги заболевания обнаружены в тропической и субтропической зонах. Пока от путешествий в Пхукет и на другие курорты следует отказаться, а если душа все же просит солнце, море и пляж, то лучше ехать в Крым. Те же субтропики, но без зараженных опасным вирусом комаров.