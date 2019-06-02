На чьей стороне ложь? Клиент обвинил «МегаФон» в «крысином» подключении платных подписок

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Абонент переходит по ссылке и автоматически получает бремя оплаты за услуги, которые якобы не заказывал.

«МегаФон» является одним из самых распространенных сетевых операторов по России и имеет огромное количество абонентов. С одной стороны, это плюс и приносит большое количество денег компании, но с другой, из-за огромного количества запросов, приходится обрабатывать большое количество информации и в системе могут произойти сбои. Из-за этого в соцсетях появляется множество жалоб на сервис обслуживания «МегаФона».

Так, в Сети клиент обвинил оператора в «крысином» подключении платных подписок без согласия самого абонента. Как это происходит? Пользователь утверждает, что он переходит по обычной ссылке и автоматически происходит платная подписка, например, на услуги YouTube. Естественно, оплата списывается с мобильного счета абонента и это его не устраивает, ведь формального согласия он на это не давал.

На чьей стороне ложь? Неизвестно. Но представитель «МегаФона» в соцсетях оперативно ответил на запрос пользователя и предложил свою помощь в разбирательстве с проблемой, ведь оператору не выгодно терять клиентов и подобные случаи требуют быстрого решения.