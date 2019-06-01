Детям на улице умирать? Украинский «доктор Смерть» Супрун предложила упразднить детдома

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В России также начали массово разыскивать «кукушек», что может указывать на дефицит мест в детдомах.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прославилась своими парадоксальными высказываниями и не менее парадоксальными действиями. Плоды ее фармацевтической реформы украинцы пожинают до сих пор. Из-за ее инициативы переправить бюджетные деньги на закупку иностранных лекарств в рамках борьбы «с фармацевтической коррупцией», уровень смертности в Украине возрос до рекордных показателей. И пока люди умирают, Супрун ходит в вышиванке и с гордостью живописует подвиги своей бабушки, состоявшей в рядах УПА.

Недавно Ульяна Супрун отметилась очередным высказыванием. Украинский «доктор Смерть» предложила уже к 2020 году упразднить детдома. Она заявила, что в этих учреждениях уже не хватает мест. В этой связи Супрун предлагает предпринимать все возможные меры, чтобы оставлять детей у их настоящих родителей, даже если мамы и папы далеки от идеала родителя. К примеру, страдают алкогольной или наркотической зависимостью, являются педофилами или ведут аморальный образ жизни. А вот если родителей у ребенка нет – ему придется умирать на улице?

Как ни странно, в России могут также последовать совету украинской чиновницы. По стране начались массовые розыски так называемых «кукушек». Отмечается также, что женщинам. Намеренно оставившим своих детей, даже не грозит уголовная ответственность. Как заявили российские юристы, комментируя дело украинских Марии Рудницкой, оставившей свою дочь в больнице с целью избавиться от родительских хлопот, здесь нет состава преступления. Можно предположить, что российские власти также возьмут курс на то, чтобы оставлять малышей в семьях, какими бы ни были эти семьи. Не исключено, что РФ также столкнулась с дефицитом мест в детских домах. На это косвенно указывает и тот факт, что малышей иногда доверяют приемным семьям, которые берут детей лишь для получения выплат от государства. О нескольких вопиющих случаях, когда приемные родители халатно относились к своим обязанностям, было показано даже по телевидению, но даже после этих ужасов проверка приемных родителей не ужесточилась.