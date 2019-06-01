Скоро и Ленина «вынесут»: Россияне воспринимают переименование аэропортов как предательство «Победы»

Сегодня, 21:00

Десталинизация может обеспечить вождю желанное им место на кладбище.

На днях правительство России сделало еще один шаг навстречу декоммунизации и переименовало аэропорты. Московский аэропорт «Шереметьево» получил имя А.С. Пушкина, «Домодедово» - М. В. Ломоносова, «Внуково» - А. Н. Туполева. Псковскому аэропорту «Кресты» присвоено имя княгини Ольги. Воздушная гавань в Калининграде теперь будет переименована в честь императрицы Елизаветы, а пензенский аэропорт — В. Г. Белинского.

В соцсетях этот шаг вызвал неоднозначную реакцию, так как многие россияне воспринимают переименование аэропортов как предательство «Победы», а также перекручивание истории России. На самом деле процесс декоммунизации подразумевает скорее десталинизацию и развенчание культа личности, чтобы россияне не были зависимы от прошлого, а уверенно смотрели в будущее. Однако, не все в этом видят именно данную задачу. В РПЦ, например, потребовали, чтобы с Красной площади убрали тело Ленина, так как он якобы является виновником страданий церкви в XX веке. Это действительно так, он был ярым атеистом, но история никоим образом не может быть исправлена даже подобным действием.

Тем более, что сам Владимир Ильич очень просил похоронить себя рядом с женой, но этого так и не произошло. Стоит ли ожидать, что скоро «вынесут» вождя с площади? Скорее всего, нет, так как это, в некой степени, начало новой эпохи в истории России. Гражданам остается надеяться, что нынешнее правительство не направит свои ресурсы на ее полное уничтожение и забвение, как когда-то Советская Россия пыталась стереть с лица страны историю царизма и империализма.