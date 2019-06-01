За границу налегке: «Аэрофлот» бросил пассажиров без багажа в Беларуси

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Жительница Москвы после полёта рейсом «Аэрофлота» осталась в командировке в Минске лишь с ноутбуком и бутылкой воды.

Несмотря на то, что компания «Аэрофлот» считается одной из лучших в России, нареканий на работу авиаперевозчика всегда хватало. В последнее время внимание к ней было привлечено в первую очередь из-за трагедии в Шереметьево. Казалось бы, после такого серьёзного происшествия в «Аэрофлоте» должны были провести работу с сотрудниками на предмет недопущения халатности при выполнении должностных обязанностей. Но на деле выяснилось, что авиаперевозчик, как и прежде, продолжает славиться своими ошибками.

В частности, сегодня в сети появились сообщения о том, что «Аэрофлот» потерял багаж половины пассажиров рейса из Москвы в Минск, отправив своих клиентов за границу «налегке». О ситуации в своём Facebook рассказала одна из клиенток, которая прилетела в Беларусь в командировку.

Женщина рассказала, что «Аэрофлот» бросил пассажиров без багажа в чужой стране. «Аэрофлот слегка забыл привезти багаж половине пассажиров рейса. Впереди 5 дней интервью с кандидатами, конференция по инновациям, а со мной ноутбук, зарядка и бутылка воды», - написала москвичка на стене. Из-за ошибки перевозчика россиянке пришлось идти за покупками, чтобы хоть как-то пережить следующие несколько дней командировки.

В «Аэрофлоте» на инцидент пока не отреагировали. О причинах произошедшего пока ничего не известно.