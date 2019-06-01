Сами себе хозяева – Водители «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» выпрашивают у клиентов сигареты и наличные

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Судя по жалобам пассажиров, работники разных служб такси хотят от жизни одного – легких денег. При этом они не боятся нарушать элементарные правила.

С какими только людьми клиентам такси не приходится ездить каждый день. Судя по отзывам в Twitter, водители «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» выпрашивают у клиентов сигареты и наличные. Непонятно, на что рассчитывают эти нарушители в эпоху интернета? Любой промах с их стороны тут же разлетается в сети, в частности в Twitter.

Пассажира «Ситимобил» от души позабавил курящий водитель. Шофер не постеснялся «стрельнуть» сигарету у человека, который в любой момент может на него пожаловаться. Так и получилось, правда, менеджеры «Ситимобил» отреагировать на рассказ еще не успели. По словам клиента, водитель курил прямо во время движения. Стоит ли говорить, насколько это опасно и неприятно? Запах курящего пассажира не смутил. Однако о риске возгорания или попадания в ДТП кому-то из сидящих в авто нужно было подумать.

Водитель «Яндекс.Такси», судя по жалобе в соцсети, продолжает добрую традицию коллег, выпрашивая деньги «мимо кассы». Девушка поделилась перепиской с водителем, который просил отменить поездку, оплаченную картой. Шофер очень захотел оплату на свою карту либо наличными, что совсем не вписывается в примерный сервис «Яндекс.Такси». Ему ли не знать, что во время поездки сменить способ оплаты уже нельзя?

Другой представитель такси от «Яндекса» и вовсе взял заказ, который ему не потянуть. Клиентка указала, что ей нужны сдача с 1000 рублей, у шофера ее не оказалось. Заказ при этом он «ухватил», не зная, почему.

И «Ситимобил», и «Яндекс.Такси» стоит обратить внимание, что их работники – сами себе хозяева. Странные манипуляции с оплатой, курение или незнание ПДД, о чем уже не раз говорилось, рано или поздно приведет к неприятностям.