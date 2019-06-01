Дайте деньги – мы повысим! В ПФРФ разъяснили, как получить надбавку к пенсии

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Одним из способов стали добровольные отчисления будущих пенсионеров.

В ПФРФ разъяснили гражданам, как можно получить надбавку к пенсии. Увеличение размера пенсионных выплат россияне могут добиться двумя путями. Первый путь – с помощью программы государственного софинансирования пенсионным накоплений. Однако этот путь подходит не всем, а лишь тем, кто успел принять участия в программе, поскольку сейчас она уже закрыта.

Также существует и другой способ, которым можно воспользоваться в любое время – это добровольные отчисления граждан. Для этого необходимо написать по месту работы соответствующее заявление в бухгалтерию и указать в нем сумму, которую ежемесячно нужно будет удерживать в счет будущих пенсионных поступлений. Также возможно делать несколько платежей в год. Россияне могут перечислять средства не только в ПФРФ, но в негосударственные фонды или управляющие компании для того, чтобы инвестировать эти деньги для получения дивидендов. Уже сейчас россияне в рамках добровольных отчислений выплатили более 61 миллиарда. Можно предположить, что пенсии россияне должны повышать себе сами, дескать дайте деньги – мы повысим и себе плюсик поставим. В реальности граждане. У которых зачастую денег не хватает на самое необходимое, вряд ли смогут отрывать от заработной платы деньги для пенсии. Учитывая, что пенсионный возраст в стране повысили, до нее многие просто не доживут. Передача накопленных средств преемникам оговаривается пока лишь в отношении участников проекта государственного софинансирования.