Где отмена роуминга? МТС «сожрал» все деньги на счету клиента за междугородний звонок

Сегодня, 16:20

Надежды петербуржца сменились разочарованием после единственного звонка.

Многие жители страны радостно восприняли идею отмены внутрироссийского роуминга. Это вполне понятно: странное чувство не покидало людей при каждой попытке позвонить в другой регион. Мало того, что это влетало «в копеечку», так ещё не все хотели ощущать себя иностранцами в границах России. Россияне были уверены, что после отмены роуминга исчезнут неудобства, связанные с этим, связь станет дешевле и в любой уголок страны можно позвонить по единому тарифу. Не тут-то было.

Мужчина из Петербурга, на радостях, в день вступления в силу нового закона, решил позвонить в Кемерово, чтобы вдоволь наговорится со старым приятелем. Спустя некоторое время связь прервалась, и он с удивлением обнаружил, что МТС «сожрал» все деньги, бывшие на счету, а именно – 50 рублей. Возмущённый клиент позвонил в поддержку и стал интересоваться, где обещанная отмена роуминга и куда подевались деньги с его счёта.

Флегматичный оператор ответил, что звонок Алексея никакого отношения к роумингу не имеет, а он совершил обычный междугородний звонок. После чего, в поддержке сообщили, что зато он может телефонировать из другого города в родной Петербург всего за 5,5 рублей за минуту. Изумлённый Алексей припомнил, что именно на таких условиях предоставлялся тариф «Везде, как дома» и констатировал, что радость в отношении улучшения и удешевления услуг связи была преждевременной.