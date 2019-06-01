Военным – деньги, сиротам – кукиш. Как правительство РФ может решить проблему жилья для сирот

Сегодня, 14:09

Счётная палата положила глаз на квартиры Министерства обороны.

На проблему жилья для воспитанников детских домов вновь обратили внимание в правительстве РФ. С отчётом выступил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин. Он заявил, что в очереди на жильё стоят 168 тыс. совершеннолетних сирот – их количество уменьшилось с 250 тыс. человек. При этом власти осознают проблему и нарекают её «недопустимой». Что же касается очередного решения сложившейся ситуации, то чиновник ограничился скупой отговоркой.

«СП продолжает мониторинг этой острой темы и собрала специальную группу с ведомствами и регионами, экспертами. Можно передать часть незаселённых квартир с баланса ведомств на выдачу сиротам. Минобороны готово, например. Прорабатываем и другие системные решения», - сообщил Кудрин в Twitter.

Да, госаппарат действительно рассматривает вариант ввести изменения в закон о жилищной и материальной помощи сиротам. Конкретных решений по вопросу нет, но представить их несложно. Так, в практику может войти новая схема государственной помощи: военным станут чаще выделять деньги – субсидии на покупку собственного жилья. В некоторых случая на субсидированную помощь можно купить квартиру, участок и ещё немного останется на строительство дома и ремонт. Хотя действующие военные могут остаться без служебного жилья.

Что же остаётся сиротам? Кукиш. Ранее правительство в лице Дмитрия Медведева предложило разумный, как им кажется, план предоставления жилья сиротам. Сегодня механизм следующий: совершеннолетний сирота получает социальную квартиру, исправно оплачивает ЖКУ и ведёт себя пристойно, после чего получает имущество в собственность. Медведев предложил давать квартиры только во временное пользование. Очевидно, это будут квартиры военных, если, конечно, повезёт.

«Жилье продаётся, деньги пропиваются, вокруг начинают кружить всякие махинаторы», - говорит премьер-министр.

Среди военнослужащих тоже есть проблема получить, а затем не потерять служебную квартиру – примером послужит майор, устраивавший одиночные пикеты у Кремля. Гарантий, что аналогичная бюрократия не коснётся плохо социализированных ребятишек из детдомов, правительство не даст.

Впрочем, перспектива временно пожить в квартире Минобороны уже не кажется печальной, если знать, как происходит строительство и выкуп жилья непосредственно для сирот. СМИ пестрят историями из Иркутска, Бурятии, Брянска и десятков других городов о домах сиротского фонда. Его строительство производится на долевых основаниях: Минимущества нередко покупает квартиры по договору о долевом строительстве, не получая контрольных полномочий за процессом. Застройщик имеет «право» строить, как ему захочется – в основном, это гнилые доски, списанные стройматериалы, нарушение норм вплоть до отсутствия вентиляции. Не выезжая на инспекцию, чиновники с лихвой подписывают акты приёма жилых помещений.

Когда нарушения выявляются, вопрос передаётся на бессрочный контроль президента, правительства и прокуратуры, а люди продолжают жить в этом кошмаре. Но случаи строительства домов – редкость для регионов. Там склонны выкупать жильё в аварийных домах или бывших тюремных бараках, как на Кубани. Нельзя сказать, что Москва экономит на провинции, ведь из столицы деньги выделяются в полном размере. Их дальнейшая судьба – лабиринт коррупционных сделок. Отметим, что аварийный дом подлежит немедленному расселению. Но в регионах новые дома просто не строятся в таком темпе, чтобы расселить всех хотя бы в манёвренный фонд – его зачастую тоже нет.

На что в итоге стоит рассчитывать тем 168 тыс. сирот, которые прозябают на улице - ни на что. Эксперты отмечают, что прописанный в законе механизм работает идеально, если исключить коррупционную составляющую региональных ведомств и наплевательское отношение к воспитанникам детдомов, где от сирот склонны скрывать, что им обязано государство. К сожалению, новыми механизмами проблему решить не удастся, поскольку загвоздка вовсе не в них.