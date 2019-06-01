Обещать не значит жениться: «Мегафон» отговорил клиента от ухода, но обманул с тарифом – сеть

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«Лояльность вышла боком», - жалуется москвич, который был с «Мегафоном» с 2006 года.

Конкуренция на рынке сотовых операторов в России позволяет гражданам более демократично подходить к вопросу выбора поставщика услуг. Услуга же сохранения номера при переходе на обслуживание в другую компанию и вовсе избавляет россиян от привязанности к конкретному оператору. Это вынуждает участников рынка более ответственно бороться за каждого абонента, особенно когда тот высказывает желание уйти к конкуренту. Правда, иногда операторы поступают в таких ситуациях очень «некрасиво» и ещё больше отталкивают от себя многолетних клиентов.

О подобном случае накануне поведала сеть. Житель Москвы на портале Banki.ru рассказал о том, как «Мегафон» сперва отговорил его от ухода к другому оператору, но затем обманул с тарифом. «Лояльность вышла боком», - жалуется доверчивый абонент.

В своём посте он рассказал, что был с «Мегафоном» с 2006 года. В последнее время условия обслуживания его всё больше не устраивали, и в итоге мужчина принял для себя решение сменить поставщика услуг, сохранив старый номер. Узнав об этом, сотрудники компании связались с недовольным москвичом и убедили клиента в том, что он сможет выгодно пользоваться услугами связи, не покидая «Мегафон».

«Девушка по имени Анна предлагает, как постоянному клиенту компании эксклюзивное предложение в виде 1100 мин. на все номера по России (за исключением ряда регионов) и безлимитный интернет за 385 руб. в мес», - пишет мужчина.

Обрадовавшись такому предложению, абонент без раздумий согласился на него, но вскоре пожалел об этом. Выяснилось, что поговорка «обещать не значит жениться» могла бы стать отличным слоганом для недобросовестных сотрудников «Мегафона», ведь фактически клиента, как он утверждает, обманули, подключив более дорогой тариф. По словам москвича, в обмен на его лояльность, ему подключили стандартный тарифный план «Включайся Говори!» за 550 руб/месяц.

«Сказать, что я разочарован - ни сказать ничего!!! Если ваша компания так относится (обманывает) клиентов с 2006 года которые были с вами, пытаясь их оставить, то извините...», - обращается к «Мегафону» раздосадованный мужчина.

Реакции оператора пока не последовало. Стоит отметить, что на подобные ситуации жалуются не только клиенты «Мегафона». На поголовный обман или ошибки в программах лояльности часто жалуются также абоненты других операторов.