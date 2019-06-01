Выживают на 200 рублей в день - Счетная палата рассказала о тратах пенсионеров

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При вычете расходов на жильё и лекарства, у пенсионеров остаётся всего 6 тысяч рублей на еду.

Счётная палата произвела подсчёт российских пенсий, в результате которого была определенна средняя пенсия и её применение. Аудитор ведомства рассказала, что средняя пенсия составляет 14 тысяч рублей, из них пять тысяч уходит на оплату ЖКХ, две тысячи на необходимые лекарства и не менее одной тысячи на личную гигиену. Таким образом, у пенсионеров в свободном пользовании остаётся всего 6 тысяч рублей в месяц или 200 рублей в день. При подсчёте в отдельных регионах, средняя пенсия составила 20-25 тысяч рублей.

Пенсионеры чудом выживают на эти деньги, тратя весь остаток на еду, при этом, ограничивая себя во всём остальном. В подсчётах не рассказывалось о тратах на обувь либо одежду.

Низкие пенсии в России — это серьёзный вопрос, который волнует всех граждан уже продолжительный период времени и требует компетентного решения. В условиях постоянного повышения налогов пенсионеры страдают больше всего, так как повышаются дополнительные затраты.

Благодаря этим подсчётам, стало известно о тратах пенсионеров и, возможно, вопрос о низких пенсиях будет подыматься в дальнейшем. На данный момент вопрос о поддержке старшего поколения входит в пять основных программ нацпроекта «Демография».

Нацпроект действует для борьбы с демографической проблемой, а именно кризисом всех развитых стран «старением нации».