«Лосиный остров» под угрозой - Россияне собирают петицию против застройки нацпарка

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Министерство природы выступает против самой природы, пытаясь оправдать вырубку леса в парке присоединением других земель, считает блогер.

Россияне собирают петицию против застройки нацпарка «Лосиный остров», который оказался под серьезной угрозой. Люди не могут смириться с новыми планами властей Москвы и области. Совместно с Министерством природы, прорабатывается идея изменить границы нацпарка ради расширения Щелковского шоссе. Якобы это должно помочь с разгрузкой дороги, что уменьшит частоту пробок. Блогер на YouTube, распространяющий петицию, рассказал, почему это не сработает.

По словам парня, вырубка леса в «Лосином острове» не уменьшит пробки. Помочь с этой актуальной для Московской области проблемой может только развитие общественного транспорта и малоэтажное строительство. Но чиновники выбрали легкий путь. Они «компенсируют» вырубленный лес присоединением Горенского и Монинского лесничеств. Их общая площадь 1800 га больше, чем 140 га, которые хотят забрать у нацпарка. Но, как объясняет блогер, лесничества находятся довольно далеко, поэтому никак не отразятся на улучшении экологии в «Лосином острове».

Уменьшение площади нацпарка «Лосиный остров» станет точкой не возврата. Вместе с новым шоссе зеленая зона «обрастет» жилым комплексом, торговыми центрами, заправками, отелями, кафе. Петиция россиян против такого беспредела набрала пока что около 4% голосов на РОИ и более 140 тыс. голосов на change.org. Местным жителям и всем неравнодушным больно смотреть, как зеленая зона с чистым воздухом может превратиться в очередные каменные джунгли из бесконечных многоэтажек и супермаркетов. Более того, инициатива правительства якобы противоречит Федеральному закону и Положению о нацпарках. «Лосиный Остров» должен только расширяться, но никак не терять свои земли.

О том, что застройка «Лосиного острова» не будет видеть ни конца, ни края, свидетельствует и другая неприятная новость. В зеленой зоне может появиться железная дорога. Прокладка веток МЦД между Пушкино и Домодедово обсуждается, но еще не выносится на рассмотрение. Единственным способом предотвратить такое отношение к природе ради денег является петиция.