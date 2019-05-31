Клещи на охоте: В Белгородской области зарегистрировали 6 случаев боррелиоза

Сегодня, 20:34

Уже 1,2 тыс людей пожаловались врачам на укусы клещей.

Врачи Белгородской области предупреждают о клещах на охоте. На данный момент статистика не превышает средние показатели прошлого года. Да и зарегистрированные случаи заболевания боррелиозом тоже не превышают частоту прошлого года.

Боррелиоз, иначе болезнь Лайма – инфекционное заболевание, наиболее часто переносимое клещами. В начале развития характеризуется головной болью, сыпью на коже, усталостью и жаром. При развитии дотягивается до суставных тканей, нервов и сердца. Легко лечится, поддаётся диагностике.

Чтобы избежать возможной инвалидности, а то и смерти – нужно как можно раньше обратиться к врачу.

Медики Белгородской области напомнили, что сейчас лучше не забывать о противоклещевых препаратах и защитной одежде, если двигаетесь на природу. Заметив укус – постарайтесь как можно быстрее направиться в травмпункт.

Если соблюдать базовые правила поведения на природе, внимательно следить за своей одеждой, то шанс пострадать от клещей минимален. Поэтому лучше заранее перед выходом на природу повторить правила поведения на природе и проверить свою одежду.