ЕГЭ важнее выборов: Уровень слежки за выпускниками на экзамене шокирует россиян

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Наблюдатели знают о каждой шпаргалке, делая из учеников «уголовников».

Выпускники российских школ который год подряд вынуждены чувствовать себя уголовником, которому пообещали свободу в обмен на правильно разгаданный кроссворд надзирателя. Иначе ощущать себя во время сдачи ЕГЭ мало у кого получается. В Сети появились редкие кадры работы Ситуационного центра, который в режиме «онлайн» следит на всеми экзаменующимися России.

Надзор проводится посредством камер наблюдения, установленных в классах заранее. Кстати, долгое время в Интернете был популярен слух, что камеры на самом деле не подключены к серверу и не записывают видео. На деле «начальству» сообщается каждое движение конкретного выпускника, при этом уровень наблюдательность смотрящих превышает ожидания – кажется, ЕГЭ важнее выборов президента, где в режиме реального времени любой может наблюдать за безнаказанным вбрасывание бюллетеней.

Уровень слежки за выпускниками на экзамене шокирует и взрослых россиян: для досмотра используются металлодетекторы, овчарки, наряд полиции, личный досмотр, в класс нельзя пронести даже бутылку воды с этикеткой. До самых безумных проверок опустились комиссии только в этом году. Так, во избежание шпаргалок на школьном экзамене в некоторых туалетах сняли двери, а за личным «процессом» учащегося наблюдает учитель.

В Сети некоторые «отстрелявшиеся» россияне предложили так же контролировать экзамены в вузах, где списывающие выпускники – не редкость, а норма. Ведь именно этим людям предстоит строить будущее России. А школьники в данном случае страдают абсолютно несправедливо.