Справедливость по-новому: Сантехник в Москве зарабатывает на уровне трех российских учителей

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Как оказалось, в столице эта профессия куда востребованнее, чем казавшаяся престижной учительская должность.

На просторах социальных сетей появилась запись, в которой жителя Москвы искренне удивило, сколько в его городе могут зарабатывать обычные сантехники. Он утверждает, что теперь для него очевидно, что в списке дипломов подрастающего поколения обязательно должен быть документ о высшем сантехническом образовании. Чтобы доказать это, он рассказал о ситуации, произошедшей с ним накануне.

По его словам, ему потребовалось удалить бытовой засор на кухне, однако заплатил автор рассказа 19900 рублей за 15 минут работы. По его словам, такой хороший заработок говорит о том, какую же профессию следует выбирать. В комментариях мужчине сказали, что за эти деньги он может вызвать себе бригаду сантехников, например, из Челябинска и это будет дешевле.

Интересно, действительно ли это отображает справедливость по-новому? В столице России можно быть обычным сантехником, который зарабатывает, если предположить среднюю цифру, плюс-минус 100 тысяч рублей в месяц. Как бы это не прозвучало, но эта зарплата соответствует доходу трех учителей в провинции. Очень странно, что в когда-то самой читающей стране мира, наблюдается такая плачевная ситуация с тем, как ценят труд учителя.

Несмотря на то, что правительство все время говорит о необходимости выделять дополнительное финансирование для сферы образования, на деле все получается несколько иначе. Исходя из такой ситуации, стоит ли ожидать массовых переводов из учителей в сантехники или же власти страны в ближайшие годы решат сложившиеся проблемы и подымут зарплату педагога хотя бы до «приличной».