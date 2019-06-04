«Отстойный мульт и серии ужасные»: Россияне раскритиковали новый «иностранный» сезон «Маши и Медведя»

Сегодня, 11:54

Тем временем в Европе и Америке мультфильм занимает лидирующие позиции по количеству просмотров.

Совсем недавно российская студия создания мультипликационных фильмов «Анимаккорд» удивила зрителей как больших, так и маленьких, выпуском третьего сезона истории про озорную девочку Машу и ее постоянного друга Медведя. Сезон этот является заключительным, подытоживающим десятилетнюю историю главных героев. Эпизоды сериала транслировались в Германии, Италии, а также в Латинской Америке.

Однако, россияне раскритиковали новый «иностранный» сезон «Маши и Медведя», сославшись на пропаганду неконтролируемого поведения ребенка.

«Отстойный мульт и серии ужасны», «Ничего кроме вседозволенности не прививает», «Слишком наглая, антипатия к таким», - заявили зрители, отметив, что есть более познавательные и поучительные мультфильмы.

В последнее время, вероятно, стало модно «докапываться» практически ко всему отечественному и разводить полемику о целесообразности транслирования подобных мультиков по телевидению. Изначально это коснулось «Ну, погоди», «Карслон», «Ежик в тумане», а затем перешли и на современные.

Современным критикам так тяжело угодить.