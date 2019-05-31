А как же клятва Гиппократа? Врачу с ОРВИ отказались давать больничный и отправили работать

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Доктор с трудом стояла на ногах, но это не убедило начальство.

Врач одной из российских поликлиник анонимно сообщила о случае, от которого могут пострадать её пациенты. Доведя банальное ОРВИ до тяжёлого состояния, женщина пожаловалась на так называемую «интоксикацию» - состояние, знакомое многим и сопровождаемое ломотой в костях, болями в мышцах и общим ухудшением всех функций организма на фоне вируса. Удивительно, но состояние «сгнившего овоща» не стало поводом для того, чтобы доктору с ОРВИ дали больничный – её просто отправили работать.

У многих наивных пациентов появится логичный вопрос: а как же клятва Гиппократа, в которой врач обещает сохранять и улучшать здоровье человека? Такое положение в медицинской сфере свойственно не только многострадальной российской медицине. Оно имеет международный характер и получило название «презентеизм». Как сообщает американский доктор Рональд Уайт, зачастую врачи сами не хотят уходить на больничный, чтобы не прослыть слабаком, не рисковать зарплатой и должностью и не подводить коллег.

В России врачей ставят в неудобное положение бюрократия и чиновничье равнодушие. Например, как передаёт Профсоюз Навального, в Нижнем Новгороде врач обратился в местную инспекцию, требуя свои законные 64 тыс. рублей зарплаты. В отписке чиновники говорят о каких-то 42 тыс. рублей, очевидно, даже не вчитавшись в письмо.

Выяснилось, что в России отказываются давать больничный врачам потому, что не хватает кадров. Нередки случаи, когда на провинциальную поликлинику трудится один терапевт, медсёстры выполняют работу технического персонала, а средства дезинфекции перед взаимодействием с пациентом не выдаются. В любом случае, общение с заразным врачом ни к чему хорошему привести не может. Последствия варьируются от ухудшения самочувствия до фатальной врачебной ошибки.