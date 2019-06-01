«Дурдом какой-то!»: Клиентке Почты России вручили чужое письмо

Сегодня, 00:04

Электронный документооборот не спас ситуацию – раздражённая сотрудница Почты России яростно вручила письмо другому адресату.

Клиентка Почты России осталась недовольна сервисом. Наученная горьким опытом, женщина заказала письма с уведомлением о вручении. Когда же уведомлений накопилось несколько, клиентка проследовала в отделение Почты России. Мало того, что клиентоориентированность осталась на нуле – сотрудница явно была раздражена и грубила клиентке, так ещё вручили чужое письмо.

У посетительницы не осталось терпения, чтобы удержаться от нецензурной брани в сторону сотрудников Почты России. Судя по уведомлению, клиенту письмо вручили, а по факту – почтовое отправление забрал другой человек. «Дурдом какой-то!»: клиентка Почты России возмущена, что ей вручили чужое письмо.

Однако, нынешняя история вполне может иметь счастливый финал, благодаря честности главной героини, потому что далеко не все готовы тратить своё время, разбираясь, почему чужое письмо попало к нему в руки. Проще всего клиенту будет выкинуть чужое отправление и забыть о нём.

Историю активно комментировали другие клиенты Почты России, рассказывая о своём взаимодействии с организацией. В качестве совета, «бывалые» клиенты посоветовали героине подружиться с работниками.

Но у героини истории совсем нет желания приносить небольшие презенты сотрудникам почтового отделения. Первому сделать шаг навстречу тому, кто делает кислую мину при встрече посетителей довольно сложно, тем более девиз «клиент всегда прав» никто не отменял. Как бы то ни было, отдать письмо другом адресату – это сравнительно небольшая проблема, на фоне других проступков организации.