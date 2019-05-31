Собянин анонсировал планы Москвы на создание глобальной системы слежения

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Созданная система станет одной из крупнейших в мире, объединит более 200 тыс. камер наблюдения, и будет способна распознавать лица.

В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на создание системы, проект реализуется совместно с Министерством внутренних дел, сообщил Собянин. В ранее проведенном эксперименте, при помощи камер наблюдения, установленных в общественных местах и метро, удалось обнаружить десятки преступников, находившихся в розыске. Не менее эффективно показала себя система и при проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Пилотный проект был запущен в 2017 году, система способна различать не только лица, но и определять пол и возраст человека. Она анализирует данные в режиме реального времени, сравнивая их с базой данных, в случае выявления совпадения с разыскиваемым лицом, сигнализирует и начинает слежение в автоматическом режиме.

Разработкой системы занималась компания N-Tech.Lab, создавшая в свое время приложение FindFace, способное анализировать фотографии, размещенные в интернете, и сравнивать их с профилями социальных сетей.

Тестовая система охватывала 95% подъездов жилых домов, в которых были установлены камеры видеонаблюдения. Новая система должна стать глобальной, к ней будут подключены все видеокамеры, установленные в общественных местах Москвы, а также камеры дорожного наблюдения.