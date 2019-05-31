Выборы под угрозой? Беглов объяснил причины задержки строительства метро на Фрунзенском радиусе Петербурга

Сегодня, 09:25

«Метрострой» нанёс удар по губернаторским амбициям Александра Беглова.

Неизвестно, случайно ли совпадение, но ввод в действие 3 станций Фрунзенского радиуса метрополитена первоначально был назначен на сентябрь нынешнего года, когда состоятся выборы губернатора Санкт-Петербурга. Однако, «Метрострой» заявил, что обещанное выполнение плана находится под угрозой по ряду объективных причин.

Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Беглов объяснил причины задержки строительства метро. По его словам, срыв поставок оборудования случился по вине производителей из Саранска, которые обязались изготовить кабели для систем пожарной безопасности, согласно контракта на 3,8 млрд рублей.

Тем не менее, генподрядчик в апреле объявил, что не укладывается в сроки и обещанные станции могут быть не готовы к сентябрю. В связи с этим, Александр Беглов дал указание «Метрострою» выезжать в города, откуда должны поставляться необходимые комплектующие и самим забирать готовую продукцию.

При этом, врио губернатора недоумевает, почему до сих пор не благоустроена территория вокруг станций и обещает оказать «Метрострою» содействие, чтобы пустить поезда уже в сентябре. Беглов поручил руководителям стройки давать личный отчёт о продвижении работ в Смольный.