«Сбербанк»обвинили в продаже персональных данных клиентов

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Одна сделка через «Сбербанк» обернулась для россиянина массированной рекламной атакой со всех сторон.

«Тинькофф Банк» и «Сбербанк» конкуренты на рынке банковских услуг, что, видимо, не мешает им «обмениваться» персональными данными своих клиентов, как подозревает клиент «зелёного гиганта». По словам мужчины, уличившего банки в контролируемой утечке, для попадания в базы «Тинькофф Банка» оказалось достаточно всего одной сделки, проведённой через его главного конкурента. Вскоре после этого он оказался буквально завален рекламными предложениями банка Олега Тинькова, что не могло не вызывать у него вполне очевидные подозрения в отношении того, кто этими данными располагал - «Сбербанка».

Вполне может оказаться, что в данном случае имела место быть так называемая «контролируемая утечка», то есть продажа персональных данных другому банку. Правда, никто в этом конечно не признается.

Как известно, основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков публично называл «Сбербанк», во главе которого стоит Герман Греф, «самым продвинутым банком в мире», не скрывая, таким образом, превосходства своего конкурента. По всей видимости, между ними царят вполне тёплые отношения, укреплению которых может дополнительно поспособствовать передача персональных данных клиентов за денежную «благодарность».

Стоит отметить, что подобные «утечки» происходят нередко, однако граждане, которым начинают настойчиво навязывать свои услуги появившиеся из ниоткуда банки и организации, зачастую не имеют представления, как попали под их прицел.

Казалось бы, что страшного может произойти при передачи персональных данных клиентов? Одно дело, если эти данные окажутся в руках другого банка, который начнёт массированную атаку навязчивой рекламой банковских продуктов и настойчивыми звонками, как это и произошло с негодующим клиентом «Сбербанка». Однако, в руках мошенников они обретают совершенно иную «ценность», ведь персональные данные, будь то номер телефона или адрес электронной почты, привязаны к всевозможным электронным сервисам и счетам, в связи с чем становятся прекрасным источником заработка для преступников. А происходят такие «утечки», как показывает практика, повсеместно и регулярно.