Недоверительный платёж - Билайн опустошает баланс абонентов за оплаченные ранее операции

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Использование услуги «Доверительный платёж» обернулось для клиентки неконтролируемым и регулярным списанием средств с баланса, но оператор винит во всём потерпевшую.

Клиентка сотового оператора потеряла всякое доверие к «доверительному платежу» от Билайна, после того как однажды воспользовавшись данной услугой стала наблюдать за списыванием со своего баланса средств на её оплату с подозрительной регулярностью. По словам клиентки, услугой «Доверительный платёж» она воспользовалась вынужденно всего два раза. Рассчитавшись с оператором и уплатив положенную комиссию, она с удивлением обнаружила, что каждые две недели с её баланса уходит ровно 555 рублей в качестве погашения уже оплаченных ранее ею услуг. Заподозрив неладное, девушка обратилась за разъяснением к сотрудникам «Билайн» в чате на сайте оператора, но в ответ получила лишь: «У вас есть в личном кабинете эта транзакция, значит вы сами».

Сотрудница не стала утруждать себя выяснением, кто прав, а кто виноват, и предложила потерпевшей лишь полностью отключить эту услугу, а после заверила, что более подробных разъяснений и помощи по этому поводу ей никто не предложит даже при личной встрече в офисе.

В результате обманутую клиентку так и оставили наедине с проблемой, не объяснив, куда идти и к кому обращаться. На просьбу о помощи оператор не откликнулся даже после публикации жалобы в социальной сети.

Билайн, как он сам сообщает на своём сайте, концентрируется в настоящий момент на интенсивном наращивании объёмов выручки в рамках стратегии своего развития, но неужели именно подобными способами происходит её увеличение? Бесспорно, масштабы распространения Билайна могут позволить ему даже невинные «шалости» с транзакциями превратить в неплохой дополнительный доход, в случае если сотовый оператор всё же действительно прибегает к подобным способам заработка.

Впрочем, как известно, не пойман – не вор. Вполне может быть, что за регулярным снятием средств со счёта стоят посторонние лица, не имеющие никакого отношения к «полосатой братии». Но это не отменяет того, что сотрудники оператора, судя по отзывам клиентов, зачастую предпочитают просто «умыть руки» и не вникать в проблемы абонентов.