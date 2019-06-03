Новый закон позволит «Магниту» и «Пятёрочке» использовать просрочку в салатах – сеть

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С момента вступления в силу нового закона об утилизации прострочки, крупные супермаркеты смогут добавлять просроченные продукты в кулинарию собственного производства.

6 июня 2019 года в силу вступает закон о запрете возврата торговыми сетями просроченной продукции поставщику. Раннее, просроченную продукцию отправляли производителю и он занимался её утилизацией. Однако, по некоторой информации, утилизация не всегда проходила по всем правилам. Например, пользователями сети было замечено, что просроченная колбасная продукция возвращалась на прилавки с новыми датами, а после проходила и вторичную обработку, и вновь отправлялась к покупателям на стол.

Сейчас же потребители считают, что введение подобного закона попросту развяжет руки супермаркетам - гигантам – «Магниту» и «Пятёрочке».

«Готовьтесь к отравлению!» пишут пользователи сети. Покупатели уверены, что продуктовые сети, на законодательном уровне получив запрет на возврат просроченной продукции, будут «ликвидировать» её явно не в ущерб себе. Один из выходов – добавлять просрочку в продукцию собственного производства, те самые, любимые многими салаты и котлеты.

Однако не все покупатели считают «Магнит» и «Пятёрочку» недобросовестными торговыми сетями. Так, покупатели предполагают, что с нынешними возможностями – фото и видеосъёмкой, недовольные клиенты сразу будут жаловаться в Роспотребнадзор.

Закон ещё не вступил в силу, а россияне уже переживают, что торговые сети смогут развернуть его реализацию явно не пользу покупателей. Хотя авторами законопроекта предполагалось, что торговые сети, дабы сократить убытки, начнут снижать цены на продукты для покупателей. Чего ждать россиянам – повсеместного снижения цен или массовых отравлений, покажет лишь время.