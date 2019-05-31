«Чуть-чуть впроголодь». Онищенко оправдался перед голодными пенсионерами

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Почему доедающим последние крохи россиянам не стоит жаловаться на жизнь рассказал депутат.

Высказывание бывшего главного санитарного врача России о необходимости пожилым россиянам перейти на полуголодный режим жизни вызвал взрыв негодования народа. Депутат поспешил оправдаться перед возмущёнными россиянами за своё необдуманное заявление.

Как пояснил Геннадий Онищенко в беседе с сотрудником «Комсомольской правды», он вовсе не предлагал пенсионерам перейти «на сухой паёк», а лишь пожелал им жить в соответствии с физиологическими потребностями. Впрочем, российским пенсионерам это не под силу в связи с непростым финансовым положением, что, как оказалось, понимает и сам политик.

По его словам, питание необходимо сбалансировать с помощью специальных белково-витаминных комплексов, биологически активных добавок и прочего, что стоит весьма дорого, поэтому не по карману россиянам.

«Чтобы чуть-чуть впроголодь жить, денег может не хватить даже у зажиточных людей» - заявил депутат, ещё больше вогнав в ступор россиян.

Так, к чему же тогда были эти рекомендации, если следовать им не по карману не только обычным россиянам, но и весьма обеспеченным людям? Геннадий Онищенко уверен, что, несмотря на то, что стоит такая забота о своём здоровье очень дорого и не укладывается в рамки нашего «национального питания», к этому всё же важно стремиться.

Впрочем, вопрос о том, как же именно приблизиться к такому столь «дорогому удовольствию» как забота о здоровье российским пенсионерам, остался без ответа.