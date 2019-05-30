Выступление Путина в Кремле запомнится россиянам новым мемом

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Малыш впервые попробовал лайм – его реакция попала в объектив камеры.

В четверг в Кремля прошло торжественное награждение россиян, которые решились в нелёгкое и нестабильное время в стране стать многодетными родителями. Такие семьи 30 мая президент России Владимир Путин наградил соответствующими орденами «Родительской славы». По регламенту президент зачитал и торжественную речь, однако россиянам надолго запомнится не выступление, а один из маленьких гостей церемонии.

Мальчик, сидя на коленях у своей мамы, увлечённой речью Путина, стащил из родительской тарелки дольку лайма. Вероятно, это первый настолько кислый цитрусовый в жизни ребёнка. Это можно понять по реакции мальчика на вкус лайма. Несколько до боли в животе смешных гримас, попавших в камеру объектива, могут сделать малыша новым мемом Рунета. По крайней мере, таковым он уже является с подачи Telegram-канала «Пул N3», который опубликовал забавный кадр официальной церемонии.

В 2019 году почётного «семейного» ордена удостоены семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Башкирии, Свердловской, Сахалинской областей, Республики Алтай и Кабардино-Балкарии.