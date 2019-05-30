«Не мочитесь, вас снимают!»: Россияне высмеяли утонувший в фекалиях британский парламент

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Недавно британские депутаты пожаловались на хроническую вонь и протечки туалетов в здании, знавшем еще королеву Викторию. Пока правительство Великобритании мучительно пытается разобраться с Brexit, парламент Соединенного Королевства продолжает тонуть в фекалиях. Здание времен королевы Виктории нуждается в срочном ремонте, однако, видимо, у Кабмина более глобальные задачи. Мужской туалет и туалет для прессы работает по графику «неделя через две», но даже и в рабочее время на полу парламентских уборных стоят лужи, и это не разлитая вода. Вестминстерский дворец, в котором располагаются депутаты, одно из немногих зданий, которое еще не превратилось в декоративный памятник архитектуры XIX века. Члены палаты общин не скрывают, что парламент нужно срочно реставрировать, но все технические проблемы, в том числе и с сантехникой, по их словам, оперативно устраняются. Осведомленные в сложившейся ситуации эксперты поясняют – парламент тонет в испражнениях из-за выхода в метрополитен. Отмечается, что в этом теплом проходе нередко ночуют бездомные, и справляют там естественную нужду, а иногда и устраивают попойки.

Россияне высмеяли утонувший в фекалиях парламент Соединенного Королевства. По их мнению, «бритишам» необходимо привести здание законодательного органа в соответствие статусу, ведь сейчас он похож на уборную стран третьего мира. Другие подчеркнули, что эксперты уклонились от темы, поскольку даже близость метро не объясняет лужи мочи в самом здании: «Может запах и от метро, но откуда лужи на полу в сортире?», - задаются вопросом комментаторы Рунета. «Организуйте им платники у входа в парламент», - посоветовали очередные ораторы. Однако многие сошлись на том, что британский парламент утонул в экскрементах в прямом смысле, а российская Госдума «плавает» в них уже давно. Остальные с иронией подметили, что испражнения 14,5 тысячи политиков не смогут выдержать никакие системы водоотведения и канализации, особенно, если все эти политики созданы по образу и подобию легендарного Уинстона Черчилля.

Более «продвинутые» в этом вопросе комментаторы пояснили, что ситуация с метрополитеном имеет место быть, и там даже расклеены таблички с надписью вроде «Не мочитесь, вас снимают!». Как выяснилось, даже подданным её Величества не чуждо варварство, и призвать их к порядку можно только угрозой огласки и штрафа.