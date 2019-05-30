Молчание- знак согласия? Клиент Мегафона пожаловался на смену тарифа в одностороннем порядке

Сегодня, 17:05

«Служба поддержки ответила, что вернуться на старый тариф возможности нет», - утверждает автор.

Один из пользователей Сети рассказал историю, подтверждающую, что молчание иногда расценивается как знак согласия.

Клиент Мегафона пожаловался на смену мобильного тарифа в одностороннем порядке. Мужчина утверждает, что не давал своего согласия на проведение данной операции. Однако, он уточнил, что около двух недель назад ему было прислано смс-сообщение с предложением нового тарифного плана с припиской в конце, что если желаете остаться на старом тарифе, выполните действия, описанные ниже. Действий, вероятно, не было, а вот изменения — были. А в качестве утешительного подарка, по словам мужчины, Мегафон снизил абонентскую плату на 35 рублей.

Обратившись к оператору техподдерки, автор выяснил, что возвращение к старому тарифу не возможно. Поэтому ссылаясь на вероятную незаконную деятельность сотового оператора, автор поста обратился к подписчикам за поддержкой и советами о дальнейших действиях. «Братья по несчастью» посоветовали мужчине внимательно читать новостную рассылку от сотового оператора, даже если она порой кажется спамом. Зачем винить оператора из-за своей неответственности, ведь оповещение-то было.

Но так же комментаторы и отметили, что проблемы со сменой тарифа, вопреки желанию клиента, происходят не только в Мегафоне, большинство российских операторов поступает также.