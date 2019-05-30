«Все люди, да не все – человеки»: Яндекс. Таксист обругал пассажирку за собственный «косяк»

Сегодня, 06:17

Девушка рассказала, как несправедливо поступил водитель, который привез ее не по тому адресу.

Привычка заказывать такси через приложение «Яндекса», снова подвела. На это раз? россиянка впала в стопор от несправедливости и явного хамства. Таксист решил сократить путь, который ему указал навигатор и свернул с проложенного маршрута. Однако, он ошибся в своих расчетах и заехал в тупик, откуда потом пришлось очень долго возвращаться на правильный маршрут.

Однако, несмотря на то, что это был конкретный «косяк» водителя, он начал обвинять и оскорблять пассажирку. Всю дорогу он нагло доказывал вину девушки в том, что та не показала правильную дорогу и не предупредила, что по другому пути они не проедут.

Уже в панике, россиянка пыталась сохранять спокойствие и просто молча ждала, когда сможет выйти из авомобиля.

Таксист не замолкал. Он обругал девушку по полной программе, намекая на то, что россиянка должна ему заплатить за лишние километры. Якобы, поездка слишком дешевая получилась, а везет он ее на тойоте, как-никак.

Старая народная поговорка идеально вписывается в данную ситуацию: «Все люди, да не все - человеки». К сожалению, некоторым проще обвинить кого-то другого, нежели взять на себя ответственность за свои действия. Как только автомобиль остановился, девушку мигом выскочила и старалась убежать как можно дальше от неадекватного «Яндекса».

Отметим, что девушка смогла заказать машину через приложение только со второй попытки. Водитель первого назначенного автомобиля перезвонил и, в приказном тоне, настоятельно попросил россиянку отменить заказ, потому что он устал и не хочет никуда ехать.