Путин удобряет бабушек. Клиенты НПФ смогут получать выплаты «по старой закалке»

Сегодня, 05:02

Получать пенсию по прежним возрастным критериям (55-60 лет) смогут россияне, заключившие договор с НПФ в 2019 году, сообщил Анатолий Аксаков.

Как рассказал Анатолий Аксаков, возглавляющий комитет Госдумы по финансовому рынку, законопроект с соответствующими поправками к принятой в 2018 году пенсионной реформе планируется внести на рассмотрение до конца мая. Таким образом он может быть принят уже к 28 июля.

Сообщается, что целью данной инициативы является необходимость уравнения прав тех, кто успел заключить контракт с негосударственным пенсионным фондом до запуска пенсионной реформы, с теми, кто пошёл на такой шаг уже после изменения пенсионного возраста. В том случае, если до конца 2019 года законопроект вступит в силу, мужчины и женщины смогут получать пенсию из негосударственных фондов после достижения ими 60 и 55-летнего возраста соответственно, как это было прежде.

Впрочем, радоваться россиянам пока ещё рано. Сначала закон рассмотрит Центробанк и правительство. Только после получения их положительного заключения он может быть направлен на дальнейшее рассмотрение. Однако, то, с какой уверенностью говорят о законопроекте в Госдуме, может свидетельствовать о том, что решение уже практически принято. Вероятно, Владимир Путин решил удобрить бабушек и позволить получать положенные им пенсионные выплаты «по старой закалке».