«От корыта не отходим»: Россияне оценили совет Онищенко о жизни впроголодь

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Есть впроголодь, одеваться в секонд-хенде, не нервничать, не критиковать власть и быть всем довольными, продолжили рекомендации депутата пользователи Сети.

Экспертная оценка исследования американских ученых по избавлению от опасного брюшного жира с помощью интервальных тренировок, которую дал бывший глава Роспотребнадзора, ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в минувшую среду, успела наделать немало шума среди россиян и поднять самые животрепещущие для них темы. Слова депутата о необходимости людям старшего возраста жить «чуть-чуть впроголодь» навели пользователей Сети на мысль, что чиновники либо просто издеваются над ними, либо выполняют «заказ» вышестоящего «начальства».

Как справедливо отметил один из пользователей, «слуга народа» с зарплатой в полмиллиона «позаботился» о пожилых, но ни словом не обмолвился о том, как народ «травят» вредными продуктами, выбросами, а также вредной водой. Действительно, депутат не преминул «заглянуть в рот» народа и порассуждать на тему того, как ему лучше питаться, чтобы «животы не росли», но совершенно упустил из виду то, в каких экологических условиях приходится жить россиянам и какими продуктами питаться на те деньги, что они получают. Россияне сошлись во мнении, что той пенсии, что им выделяет государство, хватает лишь на хлеб, картошку и макароны с растительным маслом, что, в свою очередь, явно не отвечает критериям здорового сбалансированного питания и сулит неминуемым появлением жировых отложений, представляющими опасность для их здоровья.

«От некачественное еды толстеют. А он думал, мы идиоты прожорливые, от корыта не отходим, потому и брюхо растет» - посыпались в адрес Онищенко гневные комментарии.

Сам депутат уверен, что его слова не так поняли и после скандального интервью поспешил уверить журналистов, что вовсе не хочет того, чтобы пожилые люди жили впроголодь, а лишь выступил против «растущих животов». Но и от этих своих слов чиновник вскоре поспешил «откреститься» и сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Примечательно, что не так давно депутат уже становился мишенью народного гнева, когда предлагал значительно сократить число майских праздничных выходных.