Самолётом дешевле. РЖД в два раза повысил цены на плацкарт

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С июня по июль 2019 года зафиксирован подъем цен поездки в плацкартных выгонах, теперь плата будет взыматься в двукратном размере.

Информация стала известной, после жалоб пассажиров по двенадцати направлениям, где было установлено, что билеты необоснованно подорожали на время двух летних месяцев.

Во время проверки на жалобы общероссийского объединения пассажиров выяснилось, что РЖД действительно подняли цену в два раза на определенные маршруты. Это коснулось рейсов Москва-Адлер (4143 рубля), Москва-Калининград (4021 рубль), Новосибирск-Томск 1507 рублей). В других направления замечен рост цен на 50%.

Сообщается что поездка в плацкарте считается дотационном видом перевозок, и цены на него назначает государство. Убыток РЖД должен восполняться из выделенного бюджета.

Граждане, которые на протяжении долгого времени пользовались услугами подобного рода возмутил такой внезапный скачок цены. Общественность заявляет, что в таких условиях поездка не стоит запрошенных денег, самолетом будет даже дешевле и лучше.

Цены взлетели несмотря на указ ФАС от 1 января 2019 года, где проиндексирована стоимость в сравнении с прошлым годом. При этом не допускалось повышать тарифную плату более чем на 20% с 14 июня по 1 сентября. После таких обстоятельств многие граждане собираются отказаться от услуг РЖД на долгое время.