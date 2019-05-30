«Пятерочка» на колесах? «РЖД» кормит пассажиров просрочкой

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В фирменном поезде парню принесли на завтрак просроченный омлет.

Россиянин рассказал в социальных сетях, как чудом увидел переклеенную этикетку со сроком годности.

Отправляясь в командировку, молодой человек понимал, что ранним утром у него не будет времени самому что-то готовить, поэтому купил купе, в которое входит завтрак.

Блины на завтрак, что может быть вкуснее? Но, не тут-то было! Их вид мало напоминал обычные блинчики, а на вкус, как раскисшее тесто, с каким-то отвратительным привкусом, как сообщил молодой человек.

Возвращаясь с командировки, уже с коллегой, молодой человек снова ехал в таком же купе и, то, что он увидел в этот раз, «добило» его окончательно.

Принесли две упаковки с омлетом. Верхняя на вид была идеальной, а вот нижняя – вся помятая. Вспомнив про недавние блины, россиянин сразу стал проверять срок годности, и не зря.

Оказалось, что на старую наклейку с датой изготовления, наклеили новую, но неаккуратно и криво. Пассажир тут же отлепил новую наклеечку и увидел, что омлет был приготовлен 20 дней назад.

Пока пассажир находился в недоумении, официант из вагона с рестораном, начал кричать и давить на молодого человека, мол, все нормально, просто случайно от прошлой партии наклейка попалась. Соответственно, никаких извинений, за то, что «РЖД» кормит его просрочкой, парень не услышал, завтрак менять тоже не стали.

Отметим, что данный завтрак стоит 500 рублей.

Что же получается? Теперь, к ошеломляющему количеству негативных отзывов про просрочку «Пяторочки», еще и «РЖД» добавится? А может поезда теперь спонсируются данной сетью магазинов? Если предположить, что это так, то можно сказать, что «Пятерочка» теперь и на колесах.

Как известно, для данной сети магазинов, просроченные продукты уже не являются каким-то нарушением. Но, когда просрочки становится слишком много, ее вывозят на мусорки. Вывоз испорченных продуктов производится в определенное время, поэтому некоторые старики, которым совершенно не хватает пенсии на жизнь, с нетерпением ожидают очередную порцию просрочки, а потом делят продукты между собой.