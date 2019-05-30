Нет денег на еду – нет жира? Онищенко посоветовал россиянам жить впроголодь

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Питание должно быть сдержанным, я против того, чтобы у пожилых россиян росли животы, заявил депутат Государственной думы.

Исследователи Американского гериатрического общества заявили о способности интенсивных интервальных тренировок бороться с жировыми отложениями и улучшать мышечную массу, но депутат Государственной думы Геннадий Онищенко немного дополнил рекомендации ученых и посоветовал пенсионерам поумерить свои аппетиты.

Как следует из исследования американских ученых, с возрастом жировые отложения всё больше начинаются концентрироваться в области живота, что влечёт за собой риск развития болезней сердца. Бывший главный санитарный врач Онищенко, комментируя работу зарубежных светил науки решил не ограничиваться советами по физическим упражнения. По его словам, для избавления от опасного брюшного жира российским пенсионерам стоит жить «чуть-чуть впроголодь». Впрочем, этим и так занимается большая часть пожилых людей в России, как можно судить по размерам их пенсионных отчислений.

Продолжение... «От корыта не отходим»: Россияне оценили совет Онищенко о жизни впроголодь Есть впроголодь, одеваться в секонд-хенде, не нервничать, не критиковать власть и быть всем довольными, продолжили рекомендации депутата пользователи Сети. Также депутат отметил, что с возрастом происходит снижение обменных процессов, в связи с чем объём пищи, употребляемой человеком, необходимо сокращать для достижения наиболее эффективного сочетания жизни впроголодь с регулярными физическими нагрузками. Однако, вскоре Онищенко поспешил оправдаться перед «Комсомольской правдой» и подчеркнуть, что он вовсе не желает россиянам полуголодной жизни, а лишь выступает против того, чтобы у них «росли животы».

Арифметика простая: нет денег на еду – нет жира. По всей видимости, именно этой заботой и объясняются неизменно маленькие пенсии в России и столь же неизменно большие животы «слуг народа», берущих весь удар на себя.