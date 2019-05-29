В Сети учителей обвиняют в запугивании детей перед ЕГЭ

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Психика подростков и так неустойчива, а нагнетание обстановки перед экзаменами может стать для выпускника фатальным, твердят школьники.

Единый государственный экзамен становится для школьников настоящей проверкой на прочность. И дети, возможно, прошли бы ее без лишних нервов, но есть еще и педагоги, которые далеко не всегда, если верить школьникам, остаются на страже их интересов.

Уже не первый год учителей пользователи Сети старшего школьного возраста обвиняют в запугивании детей перед ЕГЭ или ОГЭ. Преподаватели не устают твердить, что сдача ЕГЭ – это очень сложно, и если это испытание не выдержать – то и жизнь пойдет наперекосяк. Выпускники возмущены тем, как преподносят педагоги возможный провал ребенка на едином госэкзамене. Если верить учителям, то провалившийся ученик ничего не добьется, никуда не поступит, никем не станет. А реакцию подростка трудно предугадать – юношеский максимализм еще никто не отменял.

При этом сеятели разумного, доброго, вечного забывают или намеренно умалчивают о том, что есть еще резервные дни для пересдачи тестов, а в крайнем случае можно сдать экзамены в следующем году. На поверку оказывается, что не так страшен экзамен, как его представляют учителя, и большинство детей выдерживают испытание. Однако психологическое давление может повергнуть сдающего тест в состояние ступора, когда память отказывается выдавать на поверхность даже то, что человек знает и в чем уверен.

Возраст детей, которые сдают ЕГЭ колеблется в среднем от 16 до 18 лет, и в этот период психика очень неустойчива. Последствия могут быть фатальными – от лечения в психиатрической клинике до летального исхода, как это случилось со школьницей из Чебоксар.