Попрошайки РПЦ: В Московской области церковники письмами выманивают деньги с бизнесменов

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Священнослужителей не побеспокоило даже то, что их адресатом оказался предприниматель из другого города.

На просторах сети появилась очередная публикация, которая кидает пятно на репутацию РПЦ. На этот раз инцидент произошел в Московской области. Там местная жительница получила письмо от Троицкого храма в городе Коломна. По всей видимости, современные священнослужители решили действовать куда серьезнее своих предшественников, а потому письмами выманивают деньги с бизнесменов. Не остановило героя данной истории и то, что предприниматель живет в городе Ярославль.

На этот раз «попрошайки» РПЦ решили организовать в честь предстоящего праздника дня Святой Троицы праздник для всего города. Церковников Коломны, как оказалось, «формальный» праздник не устраивает, потому как им в этом мероприятии обязательно нужна «изюминка». Для этого они захотели себе праздник с электромобилями, сладкой ватой и мороженым. На все эти прекрасные развлечения они попросили у вышеупомянутого предпринимателя из Ярославля почти 50 тысяч рублей. Также она добавили, что нуждаются в любой посильной помощи от бизнесмена. Приложили они к этому трогательное фото, на котором запечатлен Троицкий храм и гуляющие там женщины, и дети.

Аудитория в комментариях была по поводу увиденного довольно однозначна. В частности, один из пользователей уверяет, что: «хорошо быть хорошим за чужой счет», ему вторят, что «попрошайничество, стяжательство и лицемерие от РПЦ стало притчей во языцех».

Столь агрессивную реакцию народа, по всей видимости, следует связывать с прошедшими событиями в Екатеринбурге, когда произошло столкновение народа и РПЦ в борьбе за сквер.