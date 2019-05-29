«Сами проговорили, а мне платить?»: «Связной» повесил на клиентку 5 номеров и 2,5 тысячи чужих долгов

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Женщина была шокирована, когда спустя время от «Мегафона» получила счёт по картам, которыми она никогда не пользовалась.

Финансовые проблемы у россиян в последние годы появляются всё чаще. Многие граждане вынуждены лезть в долги, чтобы хоть как-то удовлетворить свои бытовые потребности. Платить по счетам ещё и втридорога людям не нравится и это почти всегда вызывает споры и возмущения. Особенно, когда речь идёт не о своих долгах, а о чужих, которые появились с подачи известных брендов. Так, к примеру, стало известно, что «Связной» повесил на повесил на клиентку 5 номеров и 2,5 тысячи чужих долгов.

О своей ситуации жительница Москвы рассказала на портале «Отзовик». Женщина объяснила, что некоторое время назад она приобрела в одном из заведений популярной сети SIM-карту «Мегафона». Даже не подозревая чего-либо плохого, через три месяца она получила уведомления о долгах сразу по пяти номерам оператора. Выяснилось, что сотрудники «Связного» без ведома клиентки оформили на неё 5 «левых» номеров, на каждом из которых было более 500 рублей долга.

«Получается вы мне продали эти симки, потом кому то, или сами проговорили. А мне долг платить?»

, - жалуется в отзыве клиентка «Связного». К чести компании, представитель сети тут же связался с пострадавшей москвичкой и предложил разобраться в ситуации, запросив полные данные по инциденту. Правда, спустя время автор отзыва сообщила, что никаких действий по её обращению сделано не было, и с ней больше никто не связывался.